Predlog SDS glede podatkov bank verjetno znova brez podpore

Ljubljana, 24. aprila - Poslanske skupine večinoma ne podpirajo predloga novele zakona o bančništvu, ki ga je znova vložila SDS in po katerem bi imel DZ dostop do zaupnih podatkov bank, ki so bile deležne države pomoči. V SDS trdijo, da bi s tem lahko sprejeli ustrezne zakone in poiskali odgovorne za bančno luknjo, koalicija pa pravi, da bi šlo za nesorazmeren poseg.