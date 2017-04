General Electric znova z dobičkom

New York, 21. aprila - Ameriški koncern General Electric je v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 619 milijonov dolarjev (571 milijonov evrov) dobička, potem ko je v enakem obdobju lani beležil izgubo. Prihodki so se sicer znižali za 0,7 odstotka na 27,7 milijarde dolarjev (25,6 milijarde evrov). Naftni in plinski sektor družbe še naprej ostaja šibek.