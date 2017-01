General Electrics ob manjših prihodkih z večjim dobičkom

New York, 20. januarja - Ameriški koncern General Electrics je zadnje četrtletje lani končal s 33,1 milijarde dolarjev prihodkov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju 2015. Čistega dobička je bilo ob 38-odstotni rasti za 3,5 milijarde dolarjev. Poslovanje so krojile nižje cen nafte in plina, kar je imelo negativni učinek na poslovanje koncerna.