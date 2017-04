Mladina: Bodo volitve? (21. 4.)

Ljubljana, 21. aprila - Razpad javne podpore SMC in premierju Miru Cerarju se nadaljuje, nakazan je tudi v vseh javnomnenjskih anketah. Avtoriteta premierja se razkraja, malo zaradi dejanskih napak, malce tudi po krivici - a tako je vedno, ko pride do najnižjih točk podpore. Podpora premierju in še zlasti njegov ugled sta res na nizki točki, v Mladini piše Grega Repovž.