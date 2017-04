Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 4.)

Ljubljana, 21. aprila - Tuje tiskovne agencije so poročale, da je litovski zunanji minister Linas Linkevičius med obiskom v Zagrebu izrazil upanje, da bosta Slovenija in Hrvaška našli "ustrezno dvostransko rešitev" za dolgoletni mejni spor. Pisale so tudi, da naj bi italijanski sklad Palladio Finanziaria kmalu nakazal kupnino za Cimos, in o zmagi judoistke Tine Trstenjak.