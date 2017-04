Vlada izdala sklep o omejitvah vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Ljubljana, 20. aprila - Vlada je na današnji seji izdala sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2017/2018. Visokošolski zavodi so omejili vpis za skupaj 90 študijskih programov. Hkrati je za direktorja andragoškega centra imenovala Andreja Sotoška.