Bliža se dan slavljenja knjig ter širjenja idej in znanja

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 22. aprila - V nedeljo obeležujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic. To je dan, ko lento svetovne prestolnice knjige prevzame novo mesto - letos gvinejski Conakry. Generalna direktorica Unesca Irina Bokova je v poslanici pozvala k slavljenju knjig v duhu želje po širjenju idej in znanja na poti k razumevanju, toleranci in vključujočim, pravičnim družbam.