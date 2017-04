Svetina na odprtju 22. slovenskih dnevov knjige: Čas je za novo reformacijo

Ljubljana, 19. aprila - V Zgodovinskem atriju Mestne hiše so opoldne odprli 22. slovenske dneve knjige v Ljubljani. Predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Ivo Svetina je v nagovoru spomnil, da so slovenski literati na vlado naslovili vrsto vprašanj, predlogov in zahtev, a niso prejeli odgovorov. "Čas je za novo reformacijo," je pozval.