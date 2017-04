Sviz ne podpira novele zakona glede financiranja zasebnih osnovnih šol

Ljubljana, 18. aprila - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) predlaganih sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja glede financiranja zasebnih osnovnih šol ne podpira. Sviz se zavzema za spremembo ustave, ki bo jasno opredelila dolžnost države, da vključenim v javne šole zagotovi brezplačno izobraževanje.