Zasebne šole pozdravljajo novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 16. aprila - Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je prejšnji teden potrdila vlada in poslala v odločanje poslancem, po oceni nekaterih zasebnih osnovnih šol prinaša pozitivne posledice. Opozarjajo sicer, da se financiranje javnega in zasebnega šolstva ne izenačuje ter da se šolnine ne bodo ukinile.