Zastoji na meji otežujejo življenje lokalnim prebivalcem, o tem na sestanku z MNZ prihodnji teden

Brežice, 14. aprila - V brežiški občini opozarjajo, da so večkilometrski zastoji na avtocesti proti mejnemu prehodu Obrežje povzročili težave prebivalcem vasi ob slovensko-hrvaški meji. Lokalna skupnost je zato na ministrstvo za notranje zadeve naslovila pobudo za sestanek. Do tega naj bi predvidoma prišlo v naslednjem tednu, so sporočili z občine.