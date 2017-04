Na mejnem prehodu Obrežje zmanjšana gneča

Ljubljana, 14. aprila - Pred mejnim prehodom Obrežje je po podatkih Prometno-informacijskega centra pol kilometra zastoja. Osebni avtomobili izstopajo v sedmih kolonah in čakajo do dve uri in pol, avtobusi pa izstopajo v dveh kolonah in čakajo eno uro. Pri vstopu pa je čakalna doba do pol ure, je za STA pojasnil Robert Pirc iz Policijske uprave Novo mesto.