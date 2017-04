Tedenski pregled - svet od 14. do 20. 4.

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 21. aprila - V tednu, ko so veliko noč praznovali pravoslavci, katoličani in evangeličani, je bil Pariz pred predsedniškimi volitvami tarča terorističnega napada. Naraščale so napetosti glede Severne Koreje, teden je zaznamovala tudi tesna podpora uvedbi predsedniškega sistema na referendumu v Turčiji. London je presenetil z napovedjo predčasnih volitev.