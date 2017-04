Tedenski pregled - Slovenija od 14. do 20. 4.

Ljubljana, 21. aprila - DZ je potrdil zakon o drugem železniškem tiru med Koprom in Divačo, vlada pa je uspela uskladiti tudi zakon o zdravstveni in v DZ poslala zakon za zaščito Mercatorja pred izčrpavanjem s strani hrvaškega lastnika. Odnosi s Hrvaško so sicer znova napeti tudi zaradi kolon na meji. Zakon o tujcih gre v presojo na ustavno sodišče.