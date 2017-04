ZN: Večji del Mosula popolnoma uničen v spopadih

Mosul, 13. aprila - Spopadi med iraško vojsko in teroristično skupino Islamska država (IS) v mestu Mosul na severu Iraka so po podatkih Združenih narodov večje dele mesta spremenili v ruševine in prah. Največjo škodo so zaznali v zahodnem Mosulu, je danes sporočila koordinatorka za humanitarne zadeve v Iraku Lisa Grande.