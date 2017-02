Tisoči Mehičanov protestirali proti Trumpovi politiki

Ciudad de Mexico, 13. februarja - Več deset tisoč Mehičanov je v nedeljo na ulicah mest protestiralo proti politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa na področju priseljevanja in proti napovedi gradnje zidu na meji z Mehiko. V belo oblečeni protestniki so v približno 20 mehiških mestih vihrali z mehiškimi zastavami in napisi proti Trumpu.