V Arizoni demonstracije proti izgonu nezakonite priseljenke iz Mehike

Phoenix, 10. februarja - Policija Phoenixu je v četrtek aretirala sedem ljudi, ki so se udeležili spontanih demonstracij po aretaciji 35-letne nezakonite priseljenke iz Mehike in skušali preprečiti njen izgon v Mehiko. Več deset protestnikom to ni uspelo, primer Guadalupe Garcie de Rayos pa je prvi opomin sprememb pod Donaldom Trumpom.