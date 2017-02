Ghilardiju skoraj štiri leta zapora

Koper, 10. februarja - Sodni senat koprskega okrožnega sodišča je Cesareja Ghilardija spoznal za krivega sodelovanja pri ropu bančne poslovalnice v Sežani septembra 2012. Ghilardiju so izrekli enotno zaporno kazen treh let in 11 mesecev ter denarno kazen v višini 7500 evrov, ob tem pa so mu podaljšali hišni pripor. Tako obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbo.