Tožilstvo za domnevnega roparja sežanske banke predlaga štiri leta in devet mesecev zapora

Koper, 7. februarja - Na Okrožnem sodišču v Kopru so sklenili dokazni postopek v sojenju Italijanu Cesareju Ghilardiju, obtoženemu sodelovanja pri oboroženem ropu bančne poslovalnice v Sežani septembra 2012. Tožilka Anja Štrovs je zanj predlagala enotno kazen štirih let in devetih mesecev zapora ter denarno kazen. Razglasitev sodbe bo v petek.