Nunčičeva ponovno imenovana za vršilko dolžnosti ZD Šmarje pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah, 10. februarja - Svet zavoda Zdravstvenega doma (ZD) Šmarje pri Jelšah je v četrtek Ireno Nunčič, ki je že leto dni vršilka dolžnosti direktorice doma, ponovno imenoval na to funkcijo, in sicer za največ pol leta oz. do zaključenega razpisa za direktorja doma. Po besedah Nunčičeve so lani ustvarili 4,9 milijona evrov prihodkov in 220.000 evrov dobička.