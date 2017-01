ZD Šmarje pri Jelšah še vedno brez direktorja

Šmarje pri Jelšah, 30. januarja - Zdravstveni dom (ZD) Šmarje pri Jelšah je še vedno brez direktorja. Soglasja občin ustanoviteljic doma namreč prejšnji teden ni dobil niti tretji kandidat Marjan Dikaučič, ki ga je sicer potrdil svet zavoda ZD Šmarje pri Jelšah. Dikaučiča so namreč potrdili šmarski občinski svetniki, zavrnili pa so ga svetniki v Kozjem in Rogatcu.