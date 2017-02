Mesec očitke o nedemokratičnosti v ZL zavrača kot poskus izsiljevanja

Ljubljana, 9. februarja - Vodja poslanske skupine ZL Luka Mesec je zavrnil očitke o nedemokratičnosti, ki sta jih na poslansko skupino ter stranki IDS in TRS naslovili drugi dve članici koalicije ZL, ZL-DSD in četrta skupina ZL. Kot je dejal, gre za "zadnji poskus izsiljevanja tistih, ki že dve leti ne počnejo drugega kot vnašajo spore in razdore na levici".