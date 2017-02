ZL-DSD in četrta skupina vztrajata v koaliciji ZL

Ljubljana, 9. februarja - Po napovedi združitve dveh koalicijskih strank ZL, IDS in TRS, v eno stranko, so v ZL-DSD in četrti skupini ZL danes na novinarski konferenci povedali, da ostajajo v koaliciji, v ZL-DSD pa se svojemu imenu ne bodo odpovedali. Ravnanje omenjenih strank označujejo za nedemokratično, pripravljeni pa so na dogovor o nadaljnjem sodelovanju.