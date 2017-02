Bogovič in Peterle o teranu s komisarjem Hoganom

Bruselj, 8. februarja - Evropska poslanca Evropske ljudske stranke (EPP) Franc Bogovič in Lojze Peterle sta se na temo zaščite terana v torek sestala z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom. Hogan je "izrazil pripravljenost za nadaljnji dialog tudi s Slovenijo", so sporočili iz Bogovičeve pisarne.