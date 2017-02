Na seji odborov pozvali k enotnosti pri zaščiti terana

Ljubljana, 2. februarja - Razpravljavci na skupni seji odbora za kmetijstvo in odbora za zadeve EU so ocenili, da v primeru zaščite terana ni prostora za politične delitve, temveč moramo stopiti skupaj in v imenu Slovenije za zaščito terana uporabiti vsa sredstva. Iz opozicije je bilo slišati nekaj pomislekov glede tega, da je Slovenija naredila največ, kar je bilo mogoče.