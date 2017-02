Hamas v novem videoposnetku zagrozil Izraelu z raketnimi napadi

Tel Aviv, 8. februarja - Palestinsko gibanje Hamas je na spletu objavilo nov videoposnetek, na katerem grozi s silovitimi raketnimi napadi na izraelska mesta. Nekajminutni animirani video, podprt z glasbeno podlago, med drugim prikazuje eksplozije nad Jeruzalemom in Tel Avivom in obljublja, da bodo "rakete dosegle sioniste, kjerkoli že so".