Kustec Lipicerjeva: Zgodba med Cerarjem in Brglezom ne sme postati zgodba države

Ljubljana, 7. februarja - Spor med premierjem in predsednikom SMC Mirom Cerarjem ter podpredsednikom Milanom Brglezom je zgodba med posameznikoma in bi bilo neodgovorno, da bi postala zgodba države, meni vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer. Če bi Cerar njo kot podpredsednico pozval k odstopu, pa bi se pogovorila in po demokratičnih procesih šla v preverjanje zaupanja.