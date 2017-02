Brglez: S Cerarjem se bova pogovorila, to je v dobro države in stranke

Ljubljana, 3. februarja - Predsednik DZ Milan Brglez, ki ga je premier in predsednik SMC Miro Cerar pozval k odstopu s podpredsedniškega mesta SMC, meni, da so bile izjave glede tega v javnosti pretirane. S Cerarjem sta se dogovorila, da se bosta prihodnji teden uskladila oz. pogovorila, je danes v izjavi novinarjem povedal Brglez in menil, da je to v dobro države in SMC.