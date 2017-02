Pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v zdravstvu pričali Zorman, Bunc in Noč

Ljubljana, 7. februarja - Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic so danes pričali trije zdravniki UKC Ljubljana: Darko Zorman, Matjaž Bunc in Marko Noč. Za razliko od Zormana in Bunca je Noč izrecno poudaril, da je UKC do leta 2014 za opornice plačeval previsoko ceno.