Vrhunec pred preiskovalno komisijo izpostavil svoje zasluge za znižanje cen žilnih opornic

Ljubljana, 12. januarja - Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic sta danes pričala nekdanji generalni direktor ljubljanskega UKC Simon Vrhunec in zdajšnji prvi mož UKC Andraž Kopač. Vrhunec je svoje vodenje zavoda ocenil kot zelo dobro in si pripisal zasluge za znižanje cen opornic.