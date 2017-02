Državni svetniki podprli razširjena pooblastila občinskih redarjev in policije

Ljubljana, 7. februarja - Državni svetniki so na današnji seji brez razprave podprli novelo zakona o občinskem redarstvu in novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki sta v drugi obravnavi državnega zbora. So pa pomisleke o noveli zakona o občinskem redarstvu izrazili člani komisije DS za državno ureditev, ki ocenjujejo, da nekatere stvari ureja premalo natančno.