DS danes o zahtevi za oceno ustavnosti uzakonjenih glasbenih kvot

Ljubljana, 7. februarja - Državni svet se bo danes opredelil do zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti treh členov zakona o medijih s predlogom za začasno zadržanje. Ti se nanašajo na kvote predvajanja slovenske glasbe na radijskih postajah ter pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve pri nadzoru nad izvajanjem zakona.