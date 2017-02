V novinarskih organizacijah zaskrbljeni zaradi novih odpuščanj v medijih

Ljubljana, 7. februarja - Iz stanovskih organizacij znova prihajajo opozorila v zvezi z odpuščanji novinarjev. V upravnem odboru Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) so tako pozvali lastnike medijev, "naj pri poslovanju spoštujejo delovno zakonodajo, pravice novinarjev in naj delajo v korist medijske svobode". Ob tem so spomnili na odpuščanja v medijski hiši Delo.