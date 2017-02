Romunska opozicija proti vladi s predlogom nezaupnice

Bukarešta, 6. februarja - Po množičnih protivladnih protestih v Romuniji so opozicijske stranke danes v parlamentu vložile predlog nezaupnice proti vladi. Vlada ogroža "varnost in legitimne interese Romunov", meni opozicijska Nacionalna liberalna stranka (PNL) in izpostavlja sporni odlok o pregonu korupcije.