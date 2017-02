Protestniki četrto noč zapored preplavili ulice romunskih mest

Bukarešta, 4. februarja - V Romuniji so se v petek zvečer četrti dan zapored nadaljevali množični protesti zaradi spornega vladnega odloka, ki otežuje pregon določenih korupcijskih dejanj. Po poročanju romunskih medijev se je na ulicah po vsej državi zbralo skupno med 200.000 in 250.000 ljudi. Novi protesti so napovedani za danes opoldne v Bukarešti.