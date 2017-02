Trump ohranja prepoved diskriminacije homoseksualcev

Washington, 4. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump naj bi imel med okrog 200 osnutki izvršnih ukazov tudi enega o odpravi prepovedi diskriminacije homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev (LGBT) na delovnem mestu, a ga ni izdal in tako ohranja prepoved diskriminacije. Odpravo prepovedi naj bi mu odsvetovala hči Ivanka in zet Jared Kushner.