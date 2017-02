Trump na nacionalnem molitvenem zajtrku pozval k molitvi za Schwarzeneggerja in gledanost

Washington, 2. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je na današnjem nacionalnem molitvenem zajtrku, na katerem so bili zbrani politiki in verske vodje iz več držav, predlagal, da naj skupaj molijo za igralca Arnolda Schwarzeneggerja in dvig gledanosti njegove oddaje Zvezdniški vajenec, piše nemška tiskovna agencija dpa.