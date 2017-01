V Bruslju pojasnili Hoganove besede o Židanovi prošnji za več časa glede terana

Bruselj, 26. januarja - V Evropski komisiji so danes pojasnili izjave komisarja za kmetijstvo Phila Hogana, da ga je kmetijski minister Dejan Židan prosil za več časa v povezavi s sporom glede terana, ki so sprožile plaz očitkov na njegov račun. Židan je komisarja prosil za več časa za predstavitev dodatnih argumentov, ne za dogovor s Hrvaško, so pojasnili.