Direktiva o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu prvi korak k zaščiti avtorjev

Ljubljana, 2. februarja - V Hotelu Slon se je danes začela dvodnevna delavnica na temo Avtorska pravica na enotnem digitalnem trgu, na kateri so se osredotočili na potrebe avdiovizualnih avtorjev po pravičnem in proporcionalnem nadomestilu. Okrepitev pravic avtorjev na nacionalni in evropski ravni bo po prepričanju organizatorjev okrepila evropsko ustvarjalno ekonomijo.