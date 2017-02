V Ljubljani delavnica o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu

Ljubljana, 2. februarja - V Hotelu Slon se bo danes ob 14. uri začela delavnica na temo Avtorska pravica na enotnem digitalnem trgu, na kateri se bodo osredotočili na potrebe avdiovizualnih avtorjev po pravičnem in proporcionalnem nadomestilu. Med organizatorji dogodka so Društvo slovenskih režiserjev in zavod Aipa.