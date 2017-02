Na kranjskem sodišču predobravnavni narok za mamo in očima jeseniške deklice

Kranj, 3. februarja - Na kranjskem okrožnem sodišču je za danes napovedan predobravnavni narok za Sando Alibabić in Mirzana Jakupija, ki naj bi lansko poletje na Jesenicah tako poškodovala dveletno deklico, da je ta 4. julija umrla. Tožilstvo mami deklice in njenemu partnerju očita surovo ravnanje in povzročitev lažjih, hudih in posebno hudih telesnih poškodb.