Mama in očim jeseniške deklice obtožena več kaznivih dejanj

Kranj/Jesenice, 3. januarja - Okrožno državno tožilstvo v Kranju je pred iztekom pripora zoper mamo in očima dveletne jeseniške deklice, ki je umrla v začetku lanskega julija, vložilo obtožnico zoper osumljenca. Očita jima surovo ravnanje in povzročitev telesnih poškodb, ki so vodile v smrt deklice. Sodišče jima je po vložitvi obtožnice podaljšalo pripor.