Draghi ob 10-letnici evra v Sloveniji: Nujno nadaljnje povezovanje

Ljubljana, 2. februarja - EU in območje evra sta pred novimi izzivi. Potem ko so države, tudi Slovenija, z vstopom v EU in območje evra ogromno pridobile, morajo zdaj poiskati zagon za nadaljnjo integracijo. Pri tem morajo sodelovati, kot so sodelovale v preteklosti. Le tako se bomo zavarovali proti skupnim grožnjam, je v Ljubljani poudaril predsednik ECB Mario Draghi.