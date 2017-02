Pahor ob 10-letnici evra v Sloveniji: Na vse skupaj smo lahko precej ponosni

Ljubljana, 2. februarja - Slovenija je lahko na vstop v EU in evrsko območje po besedah predsednika države Boruta Pahorja precej ponosna. Čeprav je prevzem evra sovpadal s prvimi znaki finančne krize in je bilo pozneje slišati, da nam bi bilo lažje, če bi imeli lastno valuto, je Pahor poudaril: "Ne tedaj ne danes ne mislim, da bi bilo to res bolje."