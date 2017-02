Led napolnil tudi jeseniško bolnišnico

Jesenice, 1. februarja - V urgentnem centru jeseniške bolnišnice so v torek obravnavali večje število bolnikov, ki so se poškodovali ob padcu na poledenelih površinah. Tako so oskrbeli več kot 120 urgentnih bolnikov, 18 pa so jih sprejeli na kirurški oddelek. Zaradi izjemne zasedenosti se v bolnišnico bojijo, da bodo morali odpovedati nekatere nenujne operacije.