Zaradi vremenskih razmer se ponovno polni ljubljanska urgenca

Ljubljana, 31. januarja - Zaradi nizkih temperatur in padavin, ki v rekordno hladnem januarju znova povzročajo poledico, se polni ljubljanska urgenca. Do 17.30 so opravili 186 prvih pregledov, od tega 66 zaradi padcev na ledu, so ob tem zapisali v bolnišnici, kjer so sicer okrepili ekipe in delo teče brez zastojev. Opozorila zaradi poledice veljajo tudi za voznike.