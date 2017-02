Anketa: Le tretjina Američanov meni, da bodo zaradi omejitev za muslimane varnejši

New York, 1. februarja - Le tretjina Američanov meni, da bodo zaradi začasne prepovedi vstopa v ZDA državljanom iz sedmih muslimanskih držav ter beguncem varnejši, je pokazala v torek objavljena anketa tiskovne agencije Reuters in instituta Ipsos. Anketa še kaže, da približno polovica Američanov podpira prepoved, so pa razlike med privrženci demokratov in republikancev.