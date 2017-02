Člani sveta UKC Maribor zahtevajo konkretne korake v smeri pridobivanja novih kadrov

Maribor, 31. januarja - Člani sveta UKC Maribor so se na današnji seji seznanili z načrtom vršilca dolžnosti direktorja zavoda Janeza Lavreta, da se v prihodnjih desetih letih dodatno zaposli okoli 600 ljudi, od tega 190 zdravnikov in 210 medicinskih sester. A, kot so poudarili, številke niso dovolj, ampak so potrebni konkretni koraki v tej smeri.