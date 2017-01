V UKC Maribor obiski do nadaljnjega prepovedani

Maribor, 27. januarja - Zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi infekti so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor obiski do nadaljnjega prepovedani, sporočajo iz UKC in prosijo za razumevanje. Že v četrtek so sicer v omenjeni bolnišnici opozorili, da so njihovi oddelki kadrovsko in prostorsko dosegli svoje zmogljivosti.