V UKC Ljubljana od petka prepoved obiskov zaradi povečanega števila sezonskih okužb

Ljubljana, 26. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo od petka zaradi povečanega števila bolnikov z virusnimi okužbami dihal in pojava gripe ter zasedenosti oddelkov prepovedali obiske v celotnem kliničnem centru. Ukrep bo z nekaj izjemami veljal do preklica, so danes sporočili iz največje bolnišnice v državi.